RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Bulgaristan ekibi Cherno More ile eşleşti.
Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. eleme turundaki rakibi belli oldu.
BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ BULGAR TEMSİLCİSİ
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen UEFA Konferans Ligi kura çekimiyle 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. RAMS Başakşehir, Bulgaristan Ligi temsilcisi Cherno More ile eşleşti.
İLK MAÇ DEPLASMANDA
Temsilcimiz, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçını 24 Temmuz'da deplasmanda, rövanş karşılaşmasında ise 31 Temmuz'da İstanbul'da Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacak.