RAMS Başakşehir, Genç Yıldız Berkay Aslan'ı Kadrosuna Katıyor
Başakşehir, Almanya'nın Augsburg takımında oynayan 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Berkay Aslan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Genç futbolcu, milli takımlarda da mücadele etti ve kulüp yaz döneminde transfer ettiği 4. oyuncu oldu.
RAMS Başakşehir, genç futbolcu Berkay Aslan'ı kadrosuna kattı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Almanya temsilcisi Augsburg'da forma giyen 18 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
18 ve 17 yaş altı takımlarında milli formayı da giyen Berkay Aslan, Başakşehir'in yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 4. oyuncu oldu.
İstanbul ekibi, Onur Bulut, Nuno da Costa ve Luca Ekrem Stancic'i renklerine bağlamıştı.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor