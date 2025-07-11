RAMS Başakşehir Futbol Takımı Avusturya'da Kamp Yapıyor

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RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Seefeld köyünde kamp düzenledi. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kuvvet çalışmaları yaptı.

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü.

Turuncu-lacivertli ekip, Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyünde gerçekleştirdiği kampın beşinci gününü tamamladı.

Scharnitz Spor Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan günün ikinci idmanında kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu.

Müzik eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, neşeli anlar yaşadı.

Başakşehir, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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