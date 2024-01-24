Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 20.00'de başladı. Abdulkadir Bitigen'in yönettiği mücadelenin VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturuyor.

DJIKU YEDEK, BONUCCI YOK

Leonardo Bonucci, ağrıları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. Afrika Kupası'ndan bugün dönen Alexander Djiku yedek olarak maç kadrosundaki yerini aldı.

İLK 11'LER

RAMS Başakşehir; Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Onur, Berkay, Ömer Ali, Deniz Türüç, Figueiredo, Piatek.

Fenerbahçe ; Livakovic, Mert, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, Krunic, İsmail, Szymanksi, Tadic, İrfan, Dzeko.

CANLI ANLATIM

10' Volkan Babacan ön alan presinde sakin kalmak istedi ve pasını Duarte'ye aktarmak istedi fakat top doğrudan taca çıktı.

9' Deniz sağ kanattan topla birlikte çıkmak istedi fakat Ferdi araya girdi ve topu taca yolladı.

8' Livakovic'in uzun pasında topla buluşan Dzeko savunmanın arkasına sarkan Szymanski'ye pasını aktarmak istedi ancak pas kaleci Volkan'da kaldı.

7' Kullanılan taç atışında topla buluşan Deniz, Ferdi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

5' Lucas Lima sol kanattan topla çıkmak istedi ama İrfan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

3' İrfan Can'ın paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda Ferdi ortasını açtı ve Dzeko kafayı vurdu fakat top üstten auta çıktı.

2' Fenerbahçe ilk dakikada etkili geldi. Ön alan baskısıyla topu kazanan Dzeko pasında İsmail'i buldu, İsmail'in şutu savunmadan Szymanski'nin önüne sekti. Szymanski ceza sahası içinde şutunu çekti ancak kaleci Volkan topu kornere tokatladı.

1' Maç başladı. İki takıma da başarılar...