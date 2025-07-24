RAMS Başakşehir deplasmanda avantajı kaptı

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Bulgaristan Ligi takımlarından Cherno More ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Huvepharna Arena'da oynanan maçı temsilcimiz RAMS Başakşehir, 1-0'lık skorla kazandı.

TEK GOL ÖMER ALİ ŞAHİNER'DEN

RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 52. dakikada Ömer Ali Şahiner kaydetti. İstanbul ekibinin yeni golcüsü Nuno Da Costa, golde asisti yapan isim oldu.

RÖVANŞ 31 TEMMUZ'DA

Bu sonuçla birlikte RAMS Başakşehir, rövanş karşılaşması öncesi avantajı elde eden taraf oldu. Rövanş karşılaşması 31 Temmuz Perşembe günü saat 20:45'te İstanbul'da oynanacak.