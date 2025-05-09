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RAMS Başakşehir'den maç anında kırmızı kart tepkisi

RAMS Başakşehir'den maç anında kırmızı kart tepkisi
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Başakşehir, Süper Lig'de ağırladığı Fenerbahçe karşılaşmasında Anderson Talisca için kırmızı kart itirazında bulundu. Maç anında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İstanbul temcilcisi, pozisyonun fotoğrafını paylaşan Başakşehir, bu gönderisine, "Bilginiz olsun" yazdı ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nu etiketledi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, Fenerbahçeli futbolcu Anderson Talisca için yoğun kırmızı kart itirazında bulundu.

TALISCA ELLE DOKUNDU

Karşılaşmanın 30. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında topa yükselen Anderson Talisca'nın vuruşu dışarıya gitti. Hakem Burak Pakkan, elle oynama tespit ederek düdüğünü çaldı. Talisca da bu pozisyonda elle oynadığını söyledi. Başakşehirli futbolcular, Talisca'ya ikinci sarı kart ve kırmızı kart bekleyerek yoğun itirazlarını sürdürdü. Hakem Burak Pakkan, oyunun başlamasını istedi.

BAŞAKŞEHİR'DEN TEPKİ

Başakşehir kulübü de maçın oynandığı esnada bu pozisyona tepki gösterdi. Pozisyonun fotoğrafını ilk yarı bitmeden paylaşan İstanbul temsilcisi, yaptığı paylaşıma "Bilginiz olsun" yazdı ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nu etiketledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıNiyazi Işık:

Buna hakem sarı kart veremez ki verirse kırmızı olur. Fener maçlarına çıkmadan önce kırmızı kart Ali Koç'un kasasinda tutuluyor.

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Haber Yorumlarıatifb1212:

aynı Başakşehir gs maçına neden kuzu gibi çıkmıştı inşallah sizi getirenlerle beraber kümeye düşersiniz

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Haber YorumlarıSimurg Anka:

Arkadaşlar fenere kırmızı kart verilmez bunu bilmiyor musunuz?

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Haber YorumlarıSer_hat:

Başakşehir yönetimi senin takımın ne oynuyor acaba,resmen sahada yürüyorlar,lakayıt penaltı atıyor oyuncun

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