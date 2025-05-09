RAMS Başakşehir'den maç anında kırmızı kart tepkisi

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, Fenerbahçeli futbolcu Anderson Talisca için yoğun kırmızı kart itirazında bulundu.

TALISCA ELLE DOKUNDU

Karşılaşmanın 30. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında topa yükselen Anderson Talisca'nın vuruşu dışarıya gitti. Hakem Burak Pakkan, elle oynama tespit ederek düdüğünü çaldı. Talisca da bu pozisyonda elle oynadığını söyledi. Başakşehirli futbolcular, Talisca'ya ikinci sarı kart ve kırmızı kart bekleyerek yoğun itirazlarını sürdürdü. Hakem Burak Pakkan, oyunun başlamasını istedi.

BAŞAKŞEHİR'DEN TEPKİ

Başakşehir kulübü de maçın oynandığı esnada bu pozisyona tepki gösterdi. Pozisyonun fotoğrafını ilk yarı bitmeden paylaşan İstanbul temsilcisi, yaptığı paylaşıma "Bilginiz olsun" yazdı ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nu etiketledi.