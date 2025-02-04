RAMS Başakşehir, Çorum FK'ya acımadı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında RAMS Başakşehir, sahasında 1. Lig ekiplerinden Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı.

RAHAT KAZANDILAR

RAMS Başakşehir, 4 ve 25. dakikalarda Joao Figueiredo'nun golleriyle 2-0'ı buldu. Çorum FK, 39. dakikada Mustafa Emre Yalçınkaya'nın attığı golle skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

RAMS Başakşehir, 49. dakikada Hamza Güreler'in attığı golle skoru 3-1'e getirdi. İstanbul ekibinde 90+2'de sahneye çıkan Figueiredo maçın skorunu 4-1 olarak belirledi. Figueiredo, son golüyle birlikte karşılaşmayı hat-trickle tamamladı.

Bu sonucun ardından RAMS Başakşehir, kupada iki hafta sonunda 4 puana ulaştı. Çorum FK, iki hafta sonunda puan alamadı.

RAMS Başakşehir, kupanın bir sonraki maçında Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Çorum FK, sahasında Boluspor ile oynayacak.

U-19 İLE ÇIKTILAR

Çorum FK, RAMS Başakşehir karşısına U19 takımıyla çıktı. Çorum, kupada ilk hafta oynadığı Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada kupa maçlarına U19 takımıyla çıkacağını açıklamıştı.