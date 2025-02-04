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RAMS Başakşehir, Çorum FK'ya acımadı

RAMS Başakşehir, Çorum FK'ya acımadı
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RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Figueiredo'nun hat-trick yaptığı maçta karşılarına U19 takımıyla çıkan Çorum FK'yı 4-1 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında RAMS Başakşehir, sahasında 1. Lig ekiplerinden Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı.

RAHAT KAZANDILAR

RAMS Başakşehir, 4 ve 25. dakikalarda Joao Figueiredo'nun golleriyle 2-0'ı buldu. Çorum FK, 39. dakikada Mustafa Emre Yalçınkaya'nın attığı golle skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

RAMS Başakşehir, 49. dakikada Hamza Güreler'in attığı golle skoru 3-1'e getirdi. İstanbul ekibinde 90+2'de sahneye çıkan Figueiredo maçın skorunu 4-1 olarak belirledi. Figueiredo, son golüyle birlikte karşılaşmayı hat-trickle tamamladı.

Bu sonucun ardından RAMS Başakşehir, kupada iki hafta sonunda 4 puana ulaştı. Çorum FK, iki hafta sonunda puan alamadı.

RAMS Başakşehir, kupanın bir sonraki maçında Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Çorum FK, sahasında Boluspor ile oynayacak.

U-19 İLE ÇIKTILAR

Çorum FK, RAMS Başakşehir karşısına U19 takımıyla çıktı. Çorum, kupada ilk hafta oynadığı Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada kupa maçlarına U19 takımıyla çıkacağını açıklamıştı.

RAMS Başakşehir, Çorum FK'ya acımadı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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