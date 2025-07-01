RAMS Başakşehir, Bayern Münih'ten Genç Kaleci Transfer Etti
RAMS Başakşehir, Bayern Münih altyapısından yetişen 18 yaşındaki kaleci Luca Ekrem Stancic'i 3 yıllığına kadrosuna kattı. Genç kaleci, Türkiye'nin 18 ve 17 yaş altı milli takımlarında da forma giymekte.
RAMS Başakşehir, Bayern Münih altyapısından yetişen 18 yaşındaki kaleci Luca Ekrem Stancic'i kadrosuna kattı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Türkiye'nin 18 ve 17 yaş altı milli takımlarında forma giyen Stancic'in Almanya pasaportu da bulunuyor.