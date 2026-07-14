RAMS Başakşehir, kamp çalışmalarına devam etti
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Geinberg bölgesinde sürdüren RAMS Başakşehir, taktik ağırlıklı bir antrenman yaptı. Turuncu-lacivertli ekip, yarın Red Bull Salzburg ile hazırlık maçı oynayacak.
YENİ sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Geinberg bölgesinde sürdüren RAMS Başakşehir, çalışmalarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, taktik çalışmasıyla tamamlandı. Turuncu-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Avusturya temsilcisi Red Bull Salzburg ile oynayacağı hazırlık maçıyla çalışmalarını sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı