RAMS Başakşehir Avrupa defterini kapattı

RAMS Başakşehir Avrupa defterini kapattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Universitatea Craiova'ya 3-1 kaybederek Avrupa'ya veda etti.

UEFA Konferans Ligi play-off turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında RAMS Başakşehir, Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile karşı karşıya geldi. Ion Oblemenco Stadyumu'nda oynanan maçı Universitatea Craiova, 3-1'lik skorla kazandı.

TEMSİLCİMİZ ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Karşılaşmaya RAMS Başakşehir golle başladı. Maçın 7. dakikasında iyi bir kafa vuruşu yapan Davie Selke, takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gole ev sahibi ekipten yanıt hızlı geldi. Karşılaşmanın 9. dakikasında Galatasaraylı eski futbolcu Alexandru Cicaldau, skora denge getirdi. Bu golün ardından baskısını artıran ev sahibi, 27. dakikada Ştefan Baiaram'ın golüyle 2-1 öne geçti. İkinci yarının son anlarında da etkili gelen Universitatea Craiova, 81. dakikada Craiova ile skoru 3-1'e getirdi.

OPERI KIRMIZI KART GÖRDÜ

RAMS Başakşehir'de Operi, 81. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

RAMS BAŞAKŞEHİR VEDA ETTİ

Bu sonuçla birlikte iki maçın sonunda toplam skorda 5-2 geride olan RAMS Başakşehir, Avrupa defterini kapadı. Universitatea Craiova, adını Konferans Ligi'nde lig aşamasına yazdırdı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Kulüp başkanına silahlı saldırı: Dehşete düşüren cinayetin sebebi ortaya çıktı

Kulüp başkanına silahlı saldırı: Cinayetin sebebi ortaya çıktı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Tüm temsilcilerimiz havlu attı. Ayıp ya dört takımdan kimse galibiyet alamadı.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın 'Tepelerine bineceğiz' sözlerinin ardından İstanbul'da çetelere operasyon

Erdoğan "Tepelerine bineceğiz" dedi, 24 saat sonra operasyon geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.