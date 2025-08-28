RAMS Başakşehir Avrupa defterini kapattı

UEFA Konferans Ligi play-off turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında RAMS Başakşehir, Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile karşı karşıya geldi. Ion Oblemenco Stadyumu'nda oynanan maçı Universitatea Craiova, 3-1'lik skorla kazandı.

TEMSİLCİMİZ ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Karşılaşmaya RAMS Başakşehir golle başladı. Maçın 7. dakikasında iyi bir kafa vuruşu yapan Davie Selke, takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gole ev sahibi ekipten yanıt hızlı geldi. Karşılaşmanın 9. dakikasında Galatasaraylı eski futbolcu Alexandru Cicaldau, skora denge getirdi. Bu golün ardından baskısını artıran ev sahibi, 27. dakikada Ştefan Baiaram'ın golüyle 2-1 öne geçti. İkinci yarının son anlarında da etkili gelen Universitatea Craiova, 81. dakikada Craiova ile skoru 3-1'e getirdi.

OPERI KIRMIZI KART GÖRDÜ

RAMS Başakşehir'de Operi, 81. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

RAMS BAŞAKŞEHİR VEDA ETTİ

Bu sonuçla birlikte iki maçın sonunda toplam skorda 5-2 geride olan RAMS Başakşehir, Avrupa defterini kapadı. Universitatea Craiova, adını Konferans Ligi'nde lig aşamasına yazdırdı.