RAMS Başakşehir, 18 yaşındaki Tuğra Turhan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak İsviçre'nin Grasshopper kulübünde forma giyen Tuğra Turhan ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Tuğra Turhan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.
18 yaşındaki futbolcu, hücum bölgesinde oynuyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor