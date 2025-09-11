Haberler

RAMS Başakşehir, 18 yaşındaki Tuğra Turhan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

RAMS Başakşehir, 18 yaşındaki Tuğra Turhan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
RAMS Başakşehir, İsviçre'nin Grasshopper kulübünde oynayan 18 yaşındaki futbolcu Tuğra Turhan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Turhan'a hoş geldin dedi.

RAMS Başakşehir, son olarak İsviçre ekibi Grasshopper'da forma giyen 18 yaşındaki futbolcu Tuğra Turhan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak İsviçre'nin Grasshopper kulübünde forma giyen Tuğra Turhan ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Tuğra Turhan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

18 yaşındaki futbolcu, hücum bölgesinde oynuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
