Ramazan Yılmaz, Dünya Pist Bisikleti Şampiyonası'nda 10. sırayı aldı

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Dünya Pist Bisikleti Şampiyonası'na katılan Ramazan Yılmaz, erkekler eliminasyon kategorisinde 10. sırayı aldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre Çin'in Şanghay kentindeki organizasyonda, Türkiye'yi temsil eden tek isim olan Ramazan; scratch, puan yarışı, omnium ve eliminasyon disiplinlerinde pedal çevirdi.

Ramazan'ın şampiyonadaki en iyi derecesi, eliminasyon yarışındaki 10'unculuk oldu.

Kaynak: AA