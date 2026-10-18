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Ramazan Yılmaz, Dünya Pist Bisikleti Şampiyonası'nda 10. sırayı aldı

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Dünya Pist Bisikleti Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden tek isim olan Ramazan Yılmaz, erkekler eliminasyon kategorisinde 10. sırayı aldı. Türkiye Bisiklet Federasyonuna göre Çin'in Şanghay kentindeki şampiyonada bisikletçinin en iyi derecesi bu 10'unculuk oldu.

Dünya Pist Bisikleti Şampiyonası'na katılan Ramazan Yılmaz, erkekler eliminasyon kategorisinde 10. sırayı aldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre Çin'in Şanghay kentindeki organizasyonda, Türkiye'yi temsil eden tek isim olan Ramazan; scratch, puan yarışı, omnium ve eliminasyon disiplinlerinde pedal çevirdi.

Ramazan'ın şampiyonadaki en iyi derecesi, eliminasyon yarışındaki 10'unculuk oldu.

Kaynak: AA
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