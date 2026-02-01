Haberler

Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar

Güncelleme:
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Güzide Gebzespor, rakibi Yeni Mersin İdman Yurdu'nun maça çıkmaması sebebiyle hükmen galibiyet aldı. Gebzeli oyuncular stadyumda kendi aralarında çift kale maç yaptı.

  • TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Yeni Mersin İdmanyurdu, Güzide Gebzespor ile oynanacak karşılaşmaya gelmedi.
  • Güzide Gebzespor futbolcuları, teknik direktörleri Emre Toraman nezaretinde stadyumda kendi aralarında çift kale maç yaptı.
  • Maç oynanamadığı için bilet alan taraftarlara ücretlerinin Passo üzerinden 10 iş günü içinde iade edileceği açıklandı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftada Güzide Gebzespor ile karşılaşacak olan Yeni Mersin İdmanyurdu, Gebze Aleattin Kurt Stadı'na gelmedi.

RAKİP TAKIM MAÇA ÇIKMADI, TATİL KARARI GELDİ

Sahaya çıkan ev sahibi oyuncuları talimatlara göre 15 dakika bekledi ve ardından orta hakem Hatice Aydin'ın onayıyla soyunma odasına döndü ve maç tatil edildi. Müsabakanın TFF tarafından Gebze ekibi lehine 3-0 hükmen galibiyetine ilan edilmesi bekleniyor.

RAKİP OLMAYINCA KENDİ ARALARINDA MAÇ YAPTILAR

Güzide Gebzespor futbolcuları, teknik direktörleri Emre Toraman nezaretinde stadyumda kendi arasında çift kale maç yaptı.

BİLETLER İADE EDİLECEK

Öte yandan kulüpten taraftara yapılan açıklamada; maç oynanamadığı için bilet alan taraftara ücretlerinin Passo üzerinden 10 iş günü içinde iade edileceği belirtildi.

