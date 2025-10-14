Haberler

Rakibimiz Gürcistan! İşte dev maçın muhtemel 11'leri

Rakibimiz Gürcistan! İşte dev maçın muhtemel 11'leri
Rakibimiz Gürcistan! İşte dev maçın muhtemel 11'leri
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan'ı konuk ediyor. Karşılaşma Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak. İşte dev karşılaşmanın muhtemel 11'leri...

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonundan hakem Radu Petrescu düdük çalacak. Petrescu'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Andrei Chivulete olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye ; Uğurcan, Zeki, Merih, Abdulkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Oğuz, Arda, Kenan, Kerem.

Gürcistan; Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Kashia, Dvali, Azarovi, Kiteishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Mikautadze, Kvaratskhelia.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Pervin Buldan'ı küplere bindirdi

Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Buldan'ı küplere bindirdi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYılmaz savaş:

Türkiye 1-3 Gürcistan

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

1:0

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
