Rakibimiz Gürcistan! İşte dev maçın muhtemel 11'leri
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan'ı konuk ediyor. Karşılaşma Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak. İşte dev karşılaşmanın muhtemel 11'leri...
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.
Karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonundan hakem Radu Petrescu düdük çalacak. Petrescu'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Andrei Chivulete olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Türkiye ; Uğurcan, Zeki, Merih, Abdulkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Oğuz, Arda, Kenan, Kerem.
Gürcistan; Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Kashia, Dvali, Azarovi, Kiteishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Mikautadze, Kvaratskhelia.