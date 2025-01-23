Rakamı öğrenince şok olacaksınız: Kadın futbolunda bonservis rekoru kırıldı
Chelsea Kadın Futbol Takımı, ABD takımlarında San Diego Wave'de forma giyen Naomi Girma'yı 1.1 milyon dolar karşılığında transfer etti. 24 yaşındaki ABD'li stoper için ödenen bu ücretle kadın futbolundaki bonservis rekoru kırıldı.
Kadın futbol tarihine geçen bir transfer gerçekleşti. Bu transfere ödenen rakamla bir oyuncuya ödenen en yüksek bonservis bedeli rekoru kırıldı.
CHELSEA'DEN ABD'YE TARİHİ TRANSFER
İngiliz basınından Guardian'ın haberine göre; Chelsea Kadın Futbol Takımı, ABD ekiplerinden San Diego Wave'de forma giyen 24 yaşındaki ABD'li stoper Naomi Girma'yı kadrosuna kattı.
1.1 MİLYON DOLAR BONSERVİSLE REKOR KIRILDI
Bu transfer için ABD ekibine 1.1 milyon dolar ödeyecek olan Chelsea, bu ücretle birlikte kadın futbol tarihinde bir oyuncuya ödenen en yüksek bonservis ücreti ödemiş olacak.