Rakamı öğrenince şok olacaksınız: Kadın futbolunda bonservis rekoru kırıldı

Kadın futbol tarihine geçen bir transfer gerçekleşti. Bu transfere ödenen rakamla bir oyuncuya ödenen en yüksek bonservis bedeli rekoru kırıldı.

CHELSEA'DEN ABD'YE TARİHİ TRANSFER

İngiliz basınından Guardian'ın haberine göre; Chelsea Kadın Futbol Takımı, ABD ekiplerinden San Diego Wave'de forma giyen 24 yaşındaki ABD'li stoper Naomi Girma'yı kadrosuna kattı.

1.1 MİLYON DOLAR BONSERVİSLE REKOR KIRILDI

Bu transfer için ABD ekibine 1.1 milyon dolar ödeyecek olan Chelsea, bu ücretle birlikte kadın futbol tarihinde bir oyuncuya ödenen en yüksek bonservis ücreti ödemiş olacak.