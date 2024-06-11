Rakamı duyunca şok olacaksınız! Fofana'nın bonservis bedeli Galatasaray'ın cebini yaktı

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transferde büyük oynuyor. Sarı-kırmızılılar, Monaco forması giyen Fransız orta saha Youssouf Fofana'yı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

MONACO İLE TEMASA GEÇİLDİ

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, yıldız futbolcu Youssouf Fofana için kulübü AS Monaco ile temasa geçti.

BONSERVİS VE MAAŞ TALEBİ ÇOK YÜKSEK

Haberde; Monaco'nun Fofana için 35 milyon euro gibi bir bonservis bedeli talep ettiği ifade edilirken, oyuncunun da yıllık 6 milyon euro net maaş istediği belirtildi.

AYRILMAK İSTİYOR

Öte yandan önceki gün çıkan haberlerde 25 yaşındaki oyuncunun Monaco'dan ayrılma kararı aldığı ve bu kararını da kulübüne ilettiği kaydedilmişti.

SEZON PERFORMANSI

Fransa Milli Takımı'nın EURO 2024 kadrosunda da yer alan Fofana, geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla çıktığı 35 maçta 4 gol 4 asistlik performans göstermişti.