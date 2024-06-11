Rakamı duyunca şok olacaksınız! Fofana'nın bonservis bedeli Galatasaray'ın cebini yaktı
Orta sahaya takviye için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yıldız futbolcu Youssouf Fofana için kulübü Monaco ile temasa geçti. Fransız ekibi, sarı-kırmızılılardan 35 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Bunu yanı sıra 25 yaşındaki oyuncu da Cimbom'dan yıllık 6 milyon euro net maaş istedi.
Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transferde büyük oynuyor. Sarı-kırmızılılar, Monaco forması giyen Fransız orta saha Youssouf Fofana'yı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.
MONACO İLE TEMASA GEÇİLDİ
Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, yıldız futbolcu Youssouf Fofana için kulübü AS Monaco ile temasa geçti.
BONSERVİS VE MAAŞ TALEBİ ÇOK YÜKSEK
Haberde; Monaco'nun Fofana için 35 milyon euro gibi bir bonservis bedeli talep ettiği ifade edilirken, oyuncunun da yıllık 6 milyon euro net maaş istediği belirtildi.
AYRILMAK İSTİYOR
Öte yandan önceki gün çıkan haberlerde 25 yaşındaki oyuncunun Monaco'dan ayrılma kararı aldığı ve bu kararını da kulübüne ilettiği kaydedilmişti.
SEZON PERFORMANSI
Fransa Milli Takımı'nın EURO 2024 kadrosunda da yer alan Fofana, geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla çıktığı 35 maçta 4 gol 4 asistlik performans göstermişti.