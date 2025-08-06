Rakamı duyan şaştı kaldı! En-Nesyri için resmen servet döktüler
Fenerbahçe'nin geçen sezon skor yükünü çeken Faslı golcü Youssef En-Nesyri için beklenmedik bir transfer gelişmesi yaşandı. Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Al Hilal, En-Nesyri için 35 milyon euro teklif etti. Sarı-lacivertlilerin golcüsü için 40 milyon euro talep ettiği ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin geçen sezon skor yükünü çeken Faslı golcü Youssef En-Nesyri için sarı-lacivertlilere dev bir teklif geldi.
SERVET DÖKTÜLER
Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Al Hilal, Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri için kesenin ağzını açtı.
Arabistan basınında yer alan haberlere göre, geçen sezondan beri Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak isteyen Al Hilal, oyuncu için Fenerbahçe'ye bu kez 35 milyon euro teklif etti. Sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri için 40 milyon euro isterken görüşmelerin devam ettiği öne sürüldü.