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Napoli kabul etti: Osimhen'e çılgın teklif

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Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'e teklif yağıyor. Suudi Arabistan takımlarından Al-Ahli, Nijeryalı golcünün bonservisi için İtalyan ekibine 80 milyon euro teklif etti. Napoli söz konusu teklifi kabul etse de Osimhen'in sezonu sarı-kırmızılılarda tamamlama istemesi nedeniyle transfer gerçekleşmedi.

Sözleşmesinde 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi olan Victor Osimhen, sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediğini defalarca dile getirse de Napoli, oyuncu için birçok teklif almış durumda. Bu tekliflerden bir tanesi dudak uçuklattı.

AL-AHLI'DEN 80 MİLYON EURO

Calciomercato'da yer alan habere göre kış transfer döneminde Victor Osimhen için Napoli'nin kapısını çalan ekiplerden biri de Al-Ahli oldu. Suudi Arabistan temsilcisinin Osimhen için fesih bedelinin üzerine çıktığı ve Napoli'ye 80 milyon euro teklif ettiği belirtildi.

NAPOLİ KABUL ETTİ, OSIMHEN GERİ ÇEVİRDİ

Napoli'nin teklifi kabul etmesine karşın Osimhen'in sezonu Galatasaray'da tamamlama fikrinde ısrarcı olması sebebiyle transferin gerçekleşmediği ifade edildi. Haberde Galatasaray'ın da Osimhen transferi için yarışta olduğu ancak 75 milyon euroluk bedelin kulüp için ulaşılmaz durumda olduğundan bahsedildi. Sezon sonunda Osimhen için masadaki seçeneklerin Manchester United, Juventus, Arsenal ve Chelsea olduğu vurgulandı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıktı. Osimhen, bu karşılaşmalarda 17 gol ve 5 asistlik skor katkısı yaptı. Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki Nijeryalı golcünün bonservisini elinde bulunduran Napoli ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Napoli kabul etti: Osimhen'e çılgın teklif
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAhmet Yildiz:

karaborsa parasından 30 milyon euro vermişler gider mi adam ?

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Haber YorumlarıHüseyin Soyak:

cincon alır

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