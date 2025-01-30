Rakam öyle böyle değil: Al Nassr, Talisca'nın yerini doldurmak için servet harcadı
Talisca'yı Fenerbahçe'ye gönderen Al Nassr, Brezilyalı yıldızın yerini doldurmak üzere. Suudi Arabistan ekibi, Premier Lig ekibi Aston Villa'nın yıldızı Jhon Duran'ı bonuslarla birlikte 77 milyon euro karşılığında kadrosuna katıyor. Kulüpler son detayları görüşürken Kolombiyalı forvet de Londra'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni takımına imzayı atacak.
Anderson Talisca'yı Fenerbahçe'ye gönderen Suudi Arabistan Pro Lig takımı Al Nassr, hücum hattını Premier Lig ekibi Aston Villa'nın yıldızı Jhon Duran ile doldurmaya hazırlanıyor.
77 MİLYON EURO'YA ANLAŞTILAR
Al Nassr ve Aston Villa, bonuslarla birlikte toplam 77 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Kulüpler, transferle ilgili son detayları gözden geçiriyor. 21 yaşındaki Kolombiyalı forvet, Suudi Arabistan ekibine transferi öncesinde Londra'da sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından imzayı atacak.
DURAN'IN SEZON PERFORMANSI
Jhon Duran, bu sezon Aston Villa formasıyla tüm kulvarlarda 29 resmi maça çıktı. Duran, bu karşılaşmalarda 12 gol atma başarısı gösterdi. 2022-2023 sezonunun devre arasında ABD'nin Chicago Fire FC takımından 20 milyon euroya transfer olan 21 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor. Kolombiyalı golcünün takımıyla 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.