Rakam öyle böyle değil: Al Nassr, Talisca'nın yerini doldurmak için servet harcadı

Anderson Talisca'yı Fenerbahçe'ye gönderen Suudi Arabistan Pro Lig takımı Al Nassr, hücum hattını Premier Lig ekibi Aston Villa'nın yıldızı Jhon Duran ile doldurmaya hazırlanıyor.

77 MİLYON EURO'YA ANLAŞTILAR

Al Nassr ve Aston Villa, bonuslarla birlikte toplam 77 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Kulüpler, transferle ilgili son detayları gözden geçiriyor. 21 yaşındaki Kolombiyalı forvet, Suudi Arabistan ekibine transferi öncesinde Londra'da sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından imzayı atacak.

Jhon Duran

DURAN'IN SEZON PERFORMANSI

Jhon Duran, bu sezon Aston Villa formasıyla tüm kulvarlarda 29 resmi maça çıktı. Duran, bu karşılaşmalarda 12 gol atma başarısı gösterdi. 2022-2023 sezonunun devre arasında ABD'nin Chicago Fire FC takımından 20 milyon euroya transfer olan 21 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor. Kolombiyalı golcünün takımıyla 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.