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Rakam dudak uçuklatıyor: Al Nassr, Talisca'nın yerini doldurmak için servet harcadı

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Al Nassr, Fenerbahçe'ye transfer olan Anderson Talisca'nın yerini dolduracak ismi Almanya'da buldu. Suudi Arabistan ekibi, Victor Boniface için Bayer Leverkusen ile 60 milyon euro karşılığında anlaştı. 24 yaşındaki Nijeryalı yıldız da senelik 15 milyon euro kazanacak.

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr, Fenerbahçe'ye gönderdiği Anderson Talisca'nın yerini çabuk doldurdu.

60 MİLYON EUROYA BONIFACE

Suudi Arabistan temsilcisi, Brezilyalı yıldızın Fenerbahçe'ye transferi sonrası rotayı Almanya'ya çevirdi. Sky'ın haberine göre; Al Nassr, Victor Boniface'in transferi için Bayer Leverkusen ile 60 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Rakam dudak uçuklatıyor: Al Nassr, Talisca'nın yerini doldurmak için servet harcadıVictor Boniface

SENEDE 15 MİLYON EURO KAZANACAK

Yapılacak sözleşmenin süresinin belirtilmediği haberde, sağlık kontrolünden geçtiği bilgisi de verilen Nijeryalı forvetin Al Nassr'dan senelik 15 milyon euro kazanacağı da belirtildi. Bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla 15 maça çıkann golcü, 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Rakam dudak uçuklatıyor: Al Nassr, Talisca'nın yerini doldurmak için servet harcadı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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