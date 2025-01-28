Rakam dudak uçuklatıyor: Al Nassr, Talisca'nın yerini doldurmak için servet harcadı

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr, Fenerbahçe'ye gönderdiği Anderson Talisca'nın yerini çabuk doldurdu.

60 MİLYON EUROYA BONIFACE

Suudi Arabistan temsilcisi, Brezilyalı yıldızın Fenerbahçe'ye transferi sonrası rotayı Almanya'ya çevirdi. Sky'ın haberine göre; Al Nassr, Victor Boniface'in transferi için Bayer Leverkusen ile 60 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Victor Boniface

SENEDE 15 MİLYON EURO KAZANACAK

Yapılacak sözleşmenin süresinin belirtilmediği haberde, sağlık kontrolünden geçtiği bilgisi de verilen Nijeryalı forvetin Al Nassr'dan senelik 15 milyon euro kazanacağı da belirtildi. Bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla 15 maça çıkann golcü, 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.