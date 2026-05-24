Rakam dudak uçuklatıcı! Salah'ın Fenerbahçe'den istediği maaş açıklandı

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım ile Hakan Safi, birçok teknik adam ve futbolcular ile temaslarını sürdürürken, sarı-lacivertli kulüpte sıcak bir gelişme yaşandı.

''SALAH YILLIK 20 MİLYON EURO İSTİYOR''

Gazeteci Senad Ok, Sporx YouTube kanalında açıklamalarda bulunarak mevcut Fenerbahçe yönetiminin de gerçekleştirdiği transfer çalışmaları hakkında konuştu. Senad Ok, mevcut yönetiminin Liverpool'a veda eden Muhammed Salah ile görüştüğünü ifade ederek ''Salah ile Ertan Torunoğulları görüştü. Suudi Arabistan'dan da teklif aldı Salah! Ancak Salah'ın önceliği Türkiye! Türkiye'ye sıcak bakıyor ve 20 milyon euro yıllık maaş istiyor.'' dedi.

''VEDAT'I ÖNEMLİ KULÜPLER İSTİYOR''

La Liga'da küme düşen Mallorca'nın golcü ismi Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimaliyle ilgili de konuşan Senad Ok "Vedat Muriqi'yi İspanya'da önemli kulüpler istiyor. Fenerbahçe'ye gelmeye her zaman sıcak ama Vedat'ın dünyanın en büyük kulüplerine gitme hayali, vardı. O en büyük kulüplere yakın kulüpler onunla ilgileniyor. Bu ihtimalden bahsedebiliriz. Kendisi için bunu fırsat görürse, İspanya'da kalma ihtimali var." ifadelerini kullandı.