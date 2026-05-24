Rakam dudak uçuklatıcı! Salah'ın Fenerbahçe'den istediği maaş açıklandı
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Muhammed Salah ile ilgili sarı-lacivertlileri heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Gazeteci Senad Ok, sarı-lacivertlilerin Mısırlı oyuncu ile yaptığı görüşmeyi açıklayarak, ''Salah ile Ertan Torunoğulları görüştü. Suudi Arabistan'dan da teklif aldı Salah! Ancak Salah'ın önceliği Türkiye! Türkiye'ye sıcak bakıyor ve 20 milyon euro yıllık maaş istiyor'' dedi.
- Gazeteci Senad Ok, Fenerbahçe yönetiminin Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah ile görüştüğünü ve Salah'ın yıllık 20 milyon euro maaş talep ettiğini aktardı.
- Senad Ok, Salah'ın Suudi Arabistan'dan teklif aldığını ancak önceliğinin Türkiye olduğunu belirtti.
- Senad Ok, Mallorca'nın golcüsü Vedat Muriqi'nin İspanya'da önemli kulüpler tarafından istendiğini ve Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığını ancak büyük kulüp hayali olduğunu ifade etti.
Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım ile Hakan Safi, birçok teknik adam ve futbolcular ile temaslarını sürdürürken, sarı-lacivertli kulüpte sıcak bir gelişme yaşandı.
''SALAH YILLIK 20 MİLYON EURO İSTİYOR''
Gazeteci Senad Ok, Sporx YouTube kanalında açıklamalarda bulunarak mevcut Fenerbahçe yönetiminin de gerçekleştirdiği transfer çalışmaları hakkında konuştu. Senad Ok, mevcut yönetiminin Liverpool'a veda eden Muhammed Salah ile görüştüğünü ifade ederek ''Salah ile Ertan Torunoğulları görüştü. Suudi Arabistan'dan da teklif aldı Salah! Ancak Salah'ın önceliği Türkiye! Türkiye'ye sıcak bakıyor ve 20 milyon euro yıllık maaş istiyor.'' dedi.
''VEDAT'I ÖNEMLİ KULÜPLER İSTİYOR''
La Liga'da küme düşen Mallorca'nın golcü ismi Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimaliyle ilgili de konuşan Senad Ok "Vedat Muriqi'yi İspanya'da önemli kulüpler istiyor. Fenerbahçe'ye gelmeye her zaman sıcak ama Vedat'ın dünyanın en büyük kulüplerine gitme hayali, vardı. O en büyük kulüplere yakın kulüpler onunla ilgileniyor. Bu ihtimalden bahsedebiliriz. Kendisi için bunu fırsat görürse, İspanya'da kalma ihtimali var." ifadelerini kullandı.