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Rahvan At Yarışının final koşuları ertelendi

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Ardahan'da düzenlenen 10. Geleneksel Rahvan At Yarışları ve 8. Doğu Anadolu At Yarışları Şampiyonası, sağanak ve dolu sebebiyle ertelendi. Yarışmalar yağışlı hava nedeniyle yarıda kaldı.

- Rahvan At Yarışın final koşuları, sağanak ve dolu sebebiyle ertelendi

ARDAHAN - Ardahan'da düzenlenen 10. Geleneksel Rahvan At Yarışları ve 8. Doğu Anadolu At Yarışları Şampiyonası gerçekleştirildi. Yarışmalar yağışlı hava nedeniyle yarıda kaldı.

10. Geleneksel Rahvan At Yarışları'nın ve 8. Doğu Anadolu At Yarışları Şampiyonası; Ardahan Valiliği, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile Rahvan At Binicilik Kültür ve Spor Kulübü'nün katkılarıyla, Ardahan-Artvin kara yolu üzerindeki Sulakyurt köyü mevkiindeki at yarışları sahasında yapıldı.

20 ilden 70'e yakın sporcunun katıldığı yarışmada biniciler, belirlenen kurallar çerçevesinde Baş, Başaltı, Büyük Orta, Küçük Orta, Deste, Dörtlü Tay, Üçlü Tay, İthal A, İthal B ve ikili tay kategorilerin dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Sağanak ve dolu engeli

Yarışmalar sırasında yağan yağmur şiddetini arttırdı. Yetkililer, sahanın yağışlar nedeniyle uygun olmadığını gerekçe göstererek, final yarışmalarını yarına ertelendi.

Yarışmaları izlemeye Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, diğer ilgililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yarışmalar öncesi açıklamalarda bulunan Ardahan Rahvan At Binicilik Kültür ve Spor Kulübü Başkanı Murat Arabul, "Rahvan at bu bölgenin kültürü, bu millet at üstünde dünyaya hükmetti. Biz de atalarımızın izinden giderek bu rahvan at kültürünü yaşatmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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