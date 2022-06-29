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Rahmetullah Berişbek, Giresunspor'da

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Rahmetullah Berişbek, Giresunspor'da

Giresunspor, dış transferde Rahmetullah Berişbek ile anlaşma sağladı.

Giresunspor, dış transferde Rahmetullah Berişbek ile anlaşma sağladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, " Giresunspor'umuz 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Rahmetullah Berişbek ile anlaşma sağlamıştır. Rahmetullah Berişbek, takımımızın Erzurum'da gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edilmiştir. Rahmetullah Berişbek'e Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" denildi. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı / Spor

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