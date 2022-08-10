Ragbi Türkiye Şampiyonası başladı

Türkiye'de ilk defa gerçekleşen Anadolu Yıldızlar Ligi Ragbi Türkiye finalleri Denizli'nin ev sahipliğinde başladı. Yarışmalara 28 takımdan 472 sporcu katılıyor.

Türkiye'de ilk defa gerçekleşen Anadolu Yıldızlar Ligi Ragbi Türkiye finalleri heyecanı Denizli'de yaşanıyor. Milli takımlara altyapı oluşturulması gibi hedefler doğrultusunda 9 yıldır uygulanan Anadolu Yıldızlar Ligi projesinde sezonun son finallerinden olan Ragbi yarışmaları 9-13 Ağustos tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kınıklı Futbol Sahasında yapılan açılış seremonisi ile start alan Ragbi Türkiye Şampiyonası sabah saatlerinde tüm sporcuların katıldığı törenle başladı. Seremoniye Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Değirmenci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Yunus Arslan, Pamukkale Belediyesi Başkan Yardımcısı Ayhan Soyfidan ve diğer konuklar katıldı. Seremoni sonrası Ragbi hakem ve antrenörlerinin yaptığı gösteri maçı alkış aldı.

Ragbi finallerine 28 takım ve 472 sporcu katıldı.

Denizli'de 5 gün sürecek şampiyonaya 28 takım ve 472 sporcu katılıyor. Erkeklerde 16 takım, kızlarda ise 12 takım Türkiye Şampiyonu olmak için ter döküyor. Ragbi Türkiye Finalleri Kınıklı Futbol Sahası ile Şemikler Futbol Sahasında olmak üzere iki ayrı sahada 5 gün boyunca devam edecek.

"Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz"

Açılış seremonisinde konuşan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Anadolu Yıldızlar Ligi Ragbi Türkiye Şampiyonasının Türkiye'de ilk defa Denizli'nin ev sahipliğinde yapıldığının altını çizdi. Denizli'de son dönemde Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle birlikte üst üste birçok önemli organizasyona ev sahipliği yaptıklarını kaydeden İlman, bir kez daha cennet vatanımızın dört bir köşesinden gelen gençleri Denizli'de ağırlıyor olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Yeni sezonda ev sahipliği yapacakları spor organizasyonlarının daha çok artması için çaba gösterdiklerini belirten İlman, sanayide marka kent olan Denizli'yi, sporda da marka kent olması hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. İlman organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederken tüm takımlara ve sporculara başarılar diledi.

"Spor yapan gençler hayatta daha başarılı oluyor"

Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Değirmenci, beş gün sürecek şampiyonada kardeşlik ve centilmenliğin ön plana çıkmasını diledi. Sporcular ve antrenörlerle yaklaşık 500 kişinin yarışma heyecanı yaşadığını, güzel bir ev sahipliği yapmak istediklerini, şampiyona sonunda konukların mutlu anılarla ayrılmalarını istediklerini belirtti. Spor yapan kişilerin ve özellikle gençlerin hayatta daha başarılı olduğunun altını çizen Değirmenci, Büyükşehir Belediyesi olarak 7'den 70'e Denizli'de herkesin spor yapmasını dilediklerini söyledi. - DENİZLİ