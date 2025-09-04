Haberler

Rafting Avrupa Kupası Ardeşen'de Devam Ediyor

Rafting Avrupa Kupası Ardeşen'de Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen Rafting Avrupa Kupası'nın ikinci gününde sporcular, slalom yarışlarında mücadele etti. 150 sporcu, Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Bosna Hersek, İtalya ve İran'dan katıldı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen Rafting Avrupa Kupası'na ikinci gün mücadeleleriyle devam edildi.

Sporcular, Ardeşen ilçesinde Fırtına Deresi'ndeki Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'nda slalom yarışlarında mücadele verdi.

Türkiye Kano Federasyonunun ev sahipliğindeki organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Bosna Hersek, İtalya ve İran'dan gelen 150 sporcu katılıyor.

Organizasyon, yarın yapılacak mücadelelerle sona erecek.

Kaynak: AA / Muhammet Şeremet - Spor
Tonlarca kuru soğanı boş araziye attılar, gören akın etti

Tonlarcasını çuvallarla araziye attılar! Gören akın etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Resmi açıklamanın eli kulağında! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.