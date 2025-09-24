Rafa Silva yıldızlaştı, Beşiktaş farka koştu

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Zecorner Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş, 4-0'lık skorla kazandı.

ORKUN'DAN ASİST, RAFA'DAN GOL

15. dakikada Orkun Kökçü'nün kendi yarı alanın ortalarından savunmasının arkasına gönderdiği şık pasta, rakip yarı alanını topla geçen Rafa Silva, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

BEŞİKTAŞ FARKI İKİYE ÇIKARDI

32. dakikada Rashica'nın sol taraftan kullandığı kornerde savunma kafayla topu uzaklaştırdı. Havadan gelen topu ceza sahası önünde bekleyen Rafa Silva, topu indirmeden gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

ABRAHAM DEVRE BİTMEDEN ÜÇÜNCÜ GOLÜ BULDU

45+1 dakikada savunmada topu çıkarmakta zorlanan Kayserispor'da koşu yolu kapanan Kayra Cihan'ın geri pasında araya giren Abraham'ın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

RAFA SILVA'DAN HAT-TRICK

Karşılaşmanın 59. dakikasında Beşiktaş, skoru 4-0 yaptı. Beşiktaş savunması orta alanının sağ tarafında topu kazanarak rakip kaleye hareketlenen Rafa Silva'ya derin bir top gönderdi. Rafa, penaltı noktası üzerinden aşırtma vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Portekizli oyuncu, kariyerinde ilk kez hat-rick yaptı.

BEŞİKTAŞ'IN PUANI 9

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, bir maç eksiğiyle puanını 9'a çıkardı. Kayserispor ise oynadığı altı maç sonunda 4 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak. Kayserispor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.