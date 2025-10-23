Rafa Silva'ya sürpriz talip! Ocak'ta yuvadan uçabilir
Dusan Tadic'in de formasını giydiği Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Wahda, Rafa Silva'nın menajeriyle temasa geçerek oyuncuya yüklü bir teklif sundu. Al Wahda yönetimi, gelecek cevaba göre Beşiktaş ile görüşmelere başlayacak.
- Al Wahda kulübü, Beşiktaş'ta oynayan Rafa Silva'yı transfer etmek istiyor.
- Al Wahda, Rafa Silva'nın menajeriyle görüşme yaptı ve oyuncuya yüklü bir teklif sundu.
- Rafa Silva'nın Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
- Rafa Silva, bu sezon 15 maçta 5 gol ve 3 asist yaptı.
Beşiktaş forması giyen 32 yaşındaki Portekizli yıldız Rafa Silva ile ilgili sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı.
AL WAHDA, RAFA'YI İSTİYOR
Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dusan Tadic'in de formasını giydiği Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Wahda, Rafa Silva'yı kadrosuna katmak istiyor.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Haberde, Al Wahda yönetiminin Rafa Silva'nın menajeriyle iletişime geçerek görüşme yaptığı, oyuncunun şartlarını öğrendiği ve yıldız isim tarafına da yüklü bir teklif sunduğu dile getirildi. Al Wahda'nın Rafa Silva cephesinden gelecek cevaba göre önümüzdeki günlerde Beşiktaş'ın kapısını çalabileceği aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş işe 2027 yılına dek sözleşmesi devam eden Rafa Silva, bu sezon çıktığı 15 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.