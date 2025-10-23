Rafa Silva'ya sürpriz talip! Ocak'ta yuvadan uçabilir

Beşiktaş forması giyen 32 yaşındaki Portekizli yıldız Rafa Silva ile ilgili sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı.

AL WAHDA, RAFA'YI İSTİYOR

Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dusan Tadic'in de formasını giydiği Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Wahda, Rafa Silva'yı kadrosuna katmak istiyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Haberde, Al Wahda yönetiminin Rafa Silva'nın menajeriyle iletişime geçerek görüşme yaptığı, oyuncunun şartlarını öğrendiği ve yıldız isim tarafına da yüklü bir teklif sunduğu dile getirildi. Al Wahda'nın Rafa Silva cephesinden gelecek cevaba göre önümüzdeki günlerde Beşiktaş'ın kapısını çalabileceği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş işe 2027 yılına dek sözleşmesi devam eden Rafa Silva, bu sezon çıktığı 15 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.