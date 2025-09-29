Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 5. Gol: Kocaelispor Maçında Da Ağları Sarsmayı Başardı

Haberler

Beşiktaş, Kocaelispor'u 3-1 mağlup ederken, Rafa Silva maçta 1 gol kaydetti. Silva, önceki hafta Kayserispor ile oynanan maçta da hat-trick yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. Bu sezon ligde 6 maçta 5 gol atan Silva, toplamda 12 karşılaşmada 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Geçtiğimiz hafta içinde oynanan Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Kayserispor filelerini 3 kez sarsan Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Rafa Silva, Kocaelispor maçında da 1 gol kaydetti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 4. dakikada Rafa Silva, 10. dakikada Vaclav Cerny ve 90+3. dakikada Jota Silva'dan geldi. Geçtiğimiz hafta içinde Kayserispor ile deplasmanda oynadıkları Süper Lig 1. hafta erteleme maçında rakip ağları tam 3 kez havalandırarak kariyerinin ilk hat-trick'ini yapan Rafa, Kocaelispor'a karşı da gol sevinci yaşamayı başardı.

32 yaşındaki futbolcu, böylelikle ligde 6 mücadelede 5 gole ulaştı.

Rafa Silva, bu sezon tüm kulvarlarda ise 12 karşılaşmada 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

