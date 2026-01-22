Haberler

Rafa Silva Beşiktaş'a veda etti

Rafa Silva Beşiktaş'a veda etti
Güncelleme:
Beşiktaş'tan Benfica'ya transfer olan Portekizli oyuncu Rafa Silva, Beşiktaş'a veda etti. Portekizli oyuncu yaptığı açıklamada, "Bana olan desteğiniz ve gösterdiğiniz sevgi inanılmazdı. Sonsuza kadar bunun için minnettar kalacağım" ifadelerini kullandı.

  • Rafa Silva, Beşiktaş'tan Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu.
  • Rafa Silva, Beşiktaş'ta 65 maçta 23 gol attı ve 1 Süper Kupa kazandı.
  • Rafa Silva'nın Beşiktaş'taki son maçı 2 Kasım 2025'te Fenerbahçe derbisiydi.

Beşiktaş Kulübü, 32 yaşındaki futbolcu Rafa Silva'nın Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olduğunu duyurdu.

RAFA SILVA RESMEN BENFICA'DA

Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen yazıda, "Profesyonel futbolcumuz Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'nın (Rafa Silva) Benfica Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

RAFA'DAN BEŞİKTAŞ'A VEDA MESAJI

Benfica'ya transfer olan Rafa Silva, siyah-beyazlı kulübe ve taraftarlara veda etti. Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklamada bulunan 32 yaşındaki hücum oyuncusu, "Tüm takım arkadaşlarıma, teknik heyete ve Beşiktaş taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Bana olan desteğiniz ve gösterdiğiniz sevgi inanılmazdı. Sonsuza kadar bunun için minnettar kalacağım. Hepiniz için en iyisini dilerim." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş'a 2024 yılında transfer olan Portekizli oyuncu, siyah-beyazlı formayla 65 maçta 23 gol kaydederken 1 kez Süper Kupa zaferi yaşadı. Rafa Silva, siyah-beyazlı formayı son olarak 2 Kasım 2025'te ligde oynanan Fenerbahçe derbisinde giymişti.

