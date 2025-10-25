Radomir Djalovic: Kornerden yediğimiz gol çocukçaydı

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Kayserispor'da teknik direktör Radomir Djalovic maç sonu açıklamalarda bulundu.

''BAZI ZORLUKLARI ORTAYA ÇIKARIYOR''

İlk yarıda Fatih Karagümrük'ün daha iyi oynadığını belirten Djalovic, "İlk yarıda kesinlikle iyi değildik. Hafta içi çalıştığımız hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık, hatta bunları sahaya kötü bir şekilde yansıttık. İlk yarı soyunma odasına böyle girmek şanstı. Bennasser'in maç başında sakatlanması bizim adına şanssızlıktı çünkü önemli bir oyuncu. 9-10 maçtır kazanamayan bir takım var bu da mental olarak bazı zorlukları ortaya çıkarıyor." diye konuştu.

''YEDİĞİMİZ GOL ÇOCUKÇAYDI''

Takımın ikinci yarıdaki performansından çok mutlu olduğunu ancak çocukça bir gol yenildiğini aktaran Djalovic, şunları kaydetti: "Kazanmayı hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum ama hayat böyle futbol da böyle. Bazen istediğiniz gibi olmuyor. 2-1'den sonra kornerden yediğimiz gol çocukçaydı. Artık bu maç bitti. Çalışmak, gelişmek ve artık maç kazanmaya başlamamız gerekiyor. Umarım önümüzdeki hafta itibarıyla kazanmaya başlamış oluruz. Bence bu maçta ve bundan önce bazı maçlarda kazanmak için her şeyi denedik. Samsun maçına da baktığınızda ilk yarıda iyi oynadık, iyi mücadele ettik, önemli fırsatlar yakalamış ve değerlendirememiştik. Kayseri'nin kazanamamış olması tabi iyi değil ama 6 maçta beraberlik var, yani 6 maçta da kaybetmemişiz. Önümüzdeki maçta bunu değiştirmek istiyoruz."