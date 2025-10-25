Haberler

Radomir Djalovic: Kornerden yediğimiz gol çocukçaydı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Radomir Djalovic: Kornerden yediğimiz gol çocukçaydı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kötü bir gol yediklerini ifade eden Djalovic, "Kornerden yediğimiz gol çocukçaydı. Artık bu maç bitti. Çalışmak, gelişmek ve artık maç kazanmaya başlamamız gerekiyor" sözlerini sarf etti.

  • Kayserispor, Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.
  • Kayserispor 6 maçtır galibiyet alamadı ancak 6 maçta da yenilmedi.
  • Kayserispor'un kornerden yediği gol teknik direktör tarafından çocukça olarak nitelendirildi.
  • Kayserispor'un Bennasser adlı oyuncusu maç başında sakatlandı.

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Kayserispor'da teknik direktör Radomir Djalovic maç sonu açıklamalarda bulundu.

''BAZI ZORLUKLARI ORTAYA ÇIKARIYOR''

İlk yarıda Fatih Karagümrük'ün daha iyi oynadığını belirten Djalovic, "İlk yarıda kesinlikle iyi değildik. Hafta içi çalıştığımız hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık, hatta bunları sahaya kötü bir şekilde yansıttık. İlk yarı soyunma odasına böyle girmek şanstı. Bennasser'in maç başında sakatlanması bizim adına şanssızlıktı çünkü önemli bir oyuncu. 9-10 maçtır kazanamayan bir takım var bu da mental olarak bazı zorlukları ortaya çıkarıyor." diye konuştu.

''YEDİĞİMİZ GOL ÇOCUKÇAYDI''

Takımın ikinci yarıdaki performansından çok mutlu olduğunu ancak çocukça bir gol yenildiğini aktaran Djalovic, şunları kaydetti: "Kazanmayı hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum ama hayat böyle futbol da böyle. Bazen istediğiniz gibi olmuyor. 2-1'den sonra kornerden yediğimiz gol çocukçaydı. Artık bu maç bitti. Çalışmak, gelişmek ve artık maç kazanmaya başlamamız gerekiyor. Umarım önümüzdeki hafta itibarıyla kazanmaya başlamış oluruz. Bence bu maçta ve bundan önce bazı maçlarda kazanmak için her şeyi denedik. Samsun maçına da baktığınızda ilk yarıda iyi oynadık, iyi mücadele ettik, önemli fırsatlar yakalamış ve değerlendirememiştik. Kayseri'nin kazanamamış olması tabi iyi değil ama 6 maçta beraberlik var, yani 6 maçta da kaybetmemişiz. Önümüzdeki maçta bunu değiştirmek istiyoruz."

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Bakan Kurum canlı yayında anlattı! İşte tarihi konut projesinin sahip olacağı imkan ve donatılar

İşte tarihi konut projesinin sahip olacağı imkan ve donatılar
'Casusluk' soruşturmasında yeni gelişme! TELE1 TV'ye kayyum atandı

'Casusluk' soruşturmasında yeni gelişme! TELE1 TV'ye kayyum atandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartışma silahlı kavgaya dönüştü! Bilanço ağır

Tartışma silahlı kavgaya dönüştü! Bilanço ağır
İnsanoğlunun doğaya müdahalesi ve ortaya çıkan acı tablo

Ensest ilişki ürünü aslan!
Çin'in Ay'ın karanlık tarafında keşfettiği sır açığa çıktı

Çin'in Ay'ın karanlık tarafında keşfettiği sır açığa çıktı
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
Tartışma silahlı kavgaya dönüştü! Bilanço ağır

Tartışma silahlı kavgaya dönüştü! Bilanço ağır
Süper Lig'de inanılmaz maç! 7 gol, 3'ü iptal, bir de kırmızı kart

Süper Lig'de inanılmaz maç! 7 gol, 3'ü iptal, bir de kırmızı kart
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

"16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar"
Trabzon'da vatandaşlar, Netenyahu'nun maketini vince asıp idam etti

Gören telefona sarıldı! Bir şehir vince asılı bu mesajı konuşuyor
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
1.5 yıldır boştaydı! Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu

1.5 yıldır boştaydı! Efsane teknik adam komşu Yunanistan'a gitti
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.