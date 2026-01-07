Haberler

Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı

Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

39 yaşındaki eski Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao, Millonarios FC ile sözleşme imzaladı ve 6 aylık aradan sonra futbola geri döndü.

  • Radamel Falcao, 6 ay sonra futbola geri döndü ve yeni takımına sözleşme imzaladı.
  • Radamel Falcao, eski takımı Millonarios FC'ye geri döndü.
  • Radamel Falcao, Galatasaray'da 43 maçta 20 gol ve 3 asist yaptı.

6 aydır herhangi bir takımda forma giymeyen 39 yaşındaki eski Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao, kariyerine devam etme kararı aldı.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Kolombiya futbolunun önemli isimlerinden biri olan Radamel Falcao, geçtiğimiz yaz Millonarios FC ile yollarını ayırmasının ardından aradan geçen 6 ay sonrasında yeniden eski takımına döndü ve sözleşme imzaladı.

İMZA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Takıma yeniden katıldığı için heyecan duyduğunu aktaran Radamel Falcao, ''Futbol oynamayı özledim. Yeniden gollerimi atmak için sabırsızlanıyorum.'' dedi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Avrupa'da attığı gollerle adından çokça söz ettiren yıldız isim, Galatasaray kariyerinde ise yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayarak beklentilerin altında kalmıştı. Sarı-kırmızılılarda toplamda 43 maça çıkan deneyimli forvet, 20 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

Komşu adım adım yeni savaşa gidiyor! Çatışmalar şiddetlendi
AK Parti'ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım

AK Parti'ye geçer geçmez verdiği ilk mesaj çarpıcı: Ben zaten...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan'ın aşk tatiline sert tepki

Erdoğan'ı kızdıran görüntü: Aymazlar
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
'Gelmiş geçmiş en iyisi' demişti! Galatasaraylı yıldız için söylediklerine çok pişman

"Tarihin en iyisi" demişti! G.Saraylı yıldız için söylemlerine pişman
Hakkında soruşturma başlatılan avukatın 'Zina' sözlerine büyük tepki var

O avukatın sözlerine büyük tepki var: Zina da yapsan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan'ın aşk tatiline sert tepki

Erdoğan'ı kızdıran görüntü: Aymazlar
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu

Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu
Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor

Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor