QNB İstanbul Challenger-TED Open Tenis Turnuvası Basın Toplantısı Gerçekleştirildi

QNB İstanbul Challenger-TED Open Tenis Turnuvası'nın basın toplantısı, gerçekleştirildi.

İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil, Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Spor Kulübü Başkanı Mehmet Tınaz, QNB Türkiye Üst Gelir Segmenti ve Varlık Bankacılığı Yönetimi Direktörü Feyyaz Bicak, Hilton İstanbul Maslak Otel Müdürü Vuslat Dağlı, turnuva direktörü Melis Yafe ve turnuvada mücadele edecek tenisçilerden Meksikalı Rodrigo Pacheco Mendez ile Koray Kırcı katıldı.

Şafak Müderrisgil, QNB İstanbul Challenger-TED Open Tenis Turnuvası'nın Türk tenisi için tarihi bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "1946 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleşen turnuva, dünyanın da en köklü tenis turnuvalarından biridir. Ayrıca bu turnuva, Türk tenisçileri için önemli bir basamak niteliği taşıyor. Bu turnuva, genç tenisçilerin gelişimi için çok önemli. Uluslararası düzeydeki tenisçilerle karşılaşmak, tenisçilerimizin gelişimine ve tecrübe kazanmasına yardımcı olacak." diye konuştu.

Turnuvaya katılan Türk sporculara değinen Müderrisgil, "Sporcularımızdan üçü ana tabloda yer alacak. Altısı de elemelerde yer alıyor. Performanslarını artırma şansları var. Türk tenisi için bir atılım yapma şansları da var. Hepsine başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez'in ABD Açık'taki performansını değerlendiren Müderrisgil, "Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta ilk kez ana tabloda başladı. Giderek başarı basamaklarını tırmanmaya devam ediyor. Şimdi önünde Avustralya Açık var. New York'taki performansında gelişmiş olduğunu ve öz güven kazandığını gördük. Zeynep'in kariyer yolculuğunu keyifle izliyoruz ve kendisine başarılar diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tınaz: "TED'in bütün üyeleri, bu turnuva için elinden geleni yapıyor"

Mehmet Tınaz ise TED Spor Kulübü olarak bu turnuvayı düzenledikleri için mutlu olduklarını belirterek, "TED'in bütün üyeleri, bu turnuva için elinden geleni yapıyor. TTF ve ATP Tour da her türlü maddi ve manevi desteği yapıyor. Bu sene güzel bir turnuva geçirmemizi diliyorum." diye konuştu.

Tınaz, QNB İstanbul Challenger-TED Open Tenis Turnuvası'nı düzenleme konusunda profesyonel seviyeye ulaştıklarını dile getirerek, "Dünyanın 100 numarası ile 250 numarası arasındaki sporcular bu organizasyona katılıyor. Sporcular, ilk 100'e girmek için bu turnuvada mücadele ediyor. Uluslararası Tenis Federasyonu da bu turnuvaların çok iyi geçmesini istiyor. Çünkü burada oynayan sporcular, geleceğin yıldızları olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Feyyaz Bicak da QNB Türkiye olarak 4 yıldır organizasyonun ana sponsorluğunu üstlendiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu turnuva sadece uluslararası sporcuları değil, aynı zamanda Türkiye'de tenise gönül veren herkesi birleştiriyor. Sporu toplum için kalıcı faydalar üreten bir alan olarak görüyoruz. Tenis, disiplin ve odaklanmak kadar centilmenlik ve saygıyı da gerektiriyor. İşte bu gelenekler gençlerimize ilham verdiği için bu organizasyona destek vermeyi çok önemsiyoruz. Katkımızla gençlerin önünü açmak istiyoruz. Sporu daha geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz."

Bicak, final öncesinde dünyaca ünlü tenisçi Mansour Bahrami'nin gösteri maçı yapacağını da kaydetti.

Organizasyonda mücadele eden Koray Kırcı ise QNB İstanbul Challenger-TED Open Tenis Turnuvası'nın kendisi için çok özel bir turnuva olduğunu kaydederek, "Bu turnuvaya normalde sıralamamdan dolayı katılamazdım ama wild card sayesinde organizasyonda mücadele edebiliyorum. Bu turnuvada kendi seyircimin önünde oynamak mutluluk verici. Bu organizasyon öncesinde Türkiye Şampiyonası'nda mücadele ettim. Şu anda kendimi iyi hissediyorum." diye konuştu.

TED Spor Kulübünde dün başlayan organizasyon, 7 Eylül'de sona erecek.