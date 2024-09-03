Üye Girişi
Haberler

QNB Finansbank İstanbul Challenger TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası Basın Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

QNB Finansbank İstanbul Challenger TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası'nın basın toplantısı, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve diğer katılımcıların katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuvanın dünyada bilinirliğine dikkat çekildi ve tenisin Türkiye'de gelişmesine katkı sağlandığı vurgulandı.

QNB Finansbank İstanbul Challenger TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi.

Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Spor Kulübü'nde yapılan toplantıya, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Tınaz, QNB Finansbank Üst Gelir Segmenti ve Varlık Bankacılığı Direktörü Feyyaz Bicak, Hilton İstanbul Maslak Genel Müdürü Özkan Alkan, Turnuva direktörü Melis Yafe ve sporculardan Yankı Erel ile Damir Dzumhur katıldı.

Cengiz Durmuş, yaptığı açıklamada 8 Eylül'e kadar devam edecek ve bu yıl 76'ncısı düzenlenen turnuvanın dünyada bilinirliğine dikkati çekti.

Tenisin her zaman her yerde oynanabileceğine vurgu yapan Durmuş, "Türkiye'nin lokasyonuna baktığımızda İstanbul gibi bir şehrin bu organizasyonu yapması doğaldır. Büyük kulüp olabilmek bunu 76 yıldır aralıksız sürdürebilme geleneği sürdürmektir. Bu açıdan dünyada büyük kulüpler vardır. Çok uzun yıllardır hizmet veren kulüpler vardır. TED Kulübümüz de bunlardan bir tanesi. Tenisin Türkiye'de gelişmesi adına hem İstanbul'umuzun hem Türkiye'mizin dünyada tenis ülkesi olabilmesi adına yapılan bu değerli faaliyetler bilinirliliği artırıyor. Hedefi olan ülkelerin, federasyonların, kulüplerin, sporcuların olmazsa olmazı bir turnuvanın içerisindeyiz. En iyi çeyrek final gördük. Bu, yarı final ve final görmemiz gerektiğini de gösteriyor. Bakanlığımız ve federasyonumuz bu strateji doğrultusunda çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Mehmet Emin Tınaz ise 4 kortun yenilendiğini ve pazar günü spor ve eğlencenin bir arada olduğu organizasyon için her şeyin hazır olduğunu söyledi.

Feyyaz Bicak, etkinliğe ellerinden gelen katkıyı vermeye çalıştıklarını Özkan Alkan ise organizasyonun parçası olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Sporculardan Yankı Erel, çok önemli isimlerin yer aldığı turnuvada bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederken Damir Dzumhur ise "Bu turnuva benim için çok önemliydi. Burada kazandıktan sonra 4 turnuva daha kazandım. Her şeyin başlangıcı oldu benim için. Geri döndüğüm için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

Finansbank istanbul Türkiye Güncel Spor

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını yürüten polislerin yargılandığı davada yeni karar

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını yürüten polislerin yargılandığı davada yeni karar

 Bakan Şimşek'ten ağustos ayı enflasyon rakamları için ilk yorum

Bakan Şimşek'ten ağustos ayı enflasyon rakamları için ilk yorum

 Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu

Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
Kayıp Narin'le ilgili konuşan Altaylı'nın iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi

Kayıp Narin'le ilgili konuşan Altaylı'nın iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ayhan Bora Kaplan kimdir? Ayhan Bora Kaplan soruşturması nedir? Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir? Islahat Fermanı nedir? Hangisi ''daha iyi, en iyi'' anlamına gelir? Bihter kelimesinin anlamı nedir, ne anlama gelir? A101 AKTÜEL KATALOĞU 5 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? Adidas Super Step Ayakkabı, Akülü Araba, Dikey Süpürge... BİM 6 EYLÜL 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? ELEKTRİKLİ BİSİKLET, BUHARLI ÜTÜ... HAMSTER KOMBAT 3 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS Ön Lisans sonuçları saat kaçta, nereden açıklanacak? (sonuc.osym.gov.tr) Münevver Karabulut kimdir? Münevver Karabulut ne zaman öldü? Münevver Karabulut cinayeti KİRA ZAM ORANI NE OLACAK? Eylül ayı kira zam oranı belli oldu mu? Eylül ayında kiralara ne kadar zam yapılacak? Dilruba Kayserilioğlu tutuklanacak mı? Sokak röportajında konuşan Dilruba kaç yıl hapis yatacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 3 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title