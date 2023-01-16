Putin küplere binecek! Chelsea'den 100 milyon euro alan Ukrayna ekibinden olay hamle

Mykhaylo Mudryk'i bonuslar dahil 100 milyon euro bedelle Chelsea'ye satan Shakhtar Donetsk, paranın 25 milyon euroluk kısmını Ukrayna ordusuna bağışladı. Ayrıca Shakhtar ve Chelsea, Donbass'ta bir maç yapmayı istiyor.

İngiltere Premier Lig devi Chelsea, Shakhtar Donetsk'ten Mykhaylo Mudryk'i 100 milyon euro bedelle kadrosuna kattı. Shakhtar ise bu paranın 25 milyon euroluk kısmını Ukrayna askerleri ve ailelerine bağışlama kararı aldı.

"TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Shakhtar'ın sahibi Rinat Akhmetov, "Mudryk, kariyerini Chelsea'de sürdürecek. Her şey den önce Ukrayna'ya yardım ettikleri için tüm medeni dünyaya teşekkür etmek istiyoruz. 25 milyon euro; para, tıbbi, ve protetik tedavi ve psikolojik destekten özel taleplere kadar ihtiyaçların karşılanması için kullanılacak. Askerlerimize sonsuza dek borçluyuz" açıklamasını yaptı.

DONBASS'TA MAÇ

Shakhtar ve Chelsea, Donbass Arena'da bir maç yapmayı planlıyor. Geliri yine savaş mağdurlarına ve askerlere bağışlanacak.

ABRAMOVICH'İN KULÜBÜYDÜ

Chelsea, Rus oligark Roman Abramovich'in yatırımlarıyla dünya markası oldu. Eskiden Ruslar'ın hükmünde olan İngiliz kulübünün Ukrayna'ya gösterdiği yakınlık Rusya ile ilişkilerin gerilmesine neden olacak gibi duruyor. Chelsea, 7 Mayıs 2022'de 5,25 milyar euro karşılığında ABD'li yatırımcı Todd Boehly liderliğinde bir gruba satılmıştı.