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Putin'den karşı hamle! Rusya, dev turnuvayı almak için Türkiye'ye rakip oldu

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Spor dünyasının ağır yaptırımlara uğrattığı Rusya, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için aday oldu. Avrupa Şampiyonası için İrlanda, İngiltere Rusya ve Türkiye adaylığını koydu.

Türkiye Futbol Federasyonu, EURO 2028 ev sahipliği için resmi başvuru yapıldığını açıkladı. Türkiye dışında İngiltere ile İrlanda da organizasyona birlikte ev sahipliği yapmak için adaylığını koydu. Rusya'dan da sürpriz bir hamle geldi.

Putin'den karşı hamle! Rusya, dev turnuvayı almak için Türkiye'ye rakip oldu

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Futbol, basketbol, voleybol, Formula 1, dövüş sporlarından bireysel sporcuları, kulüpleri ve milli takımları yaptırıma uğrayan Rusya, Avrupa Şampiyonası'na talip oldu. Ukrayna'yı işgale kalkışan Rusya, UEFA'dan çok ağır yaptırımlar aldı. UEFA'nın Rusya'nın bu başvurusuna nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.

Putin'den karşı hamle! Rusya, dev turnuvayı almak için Türkiye'ye rakip oldu

Putin'den karşı hamle! Rusya, dev turnuvayı almak için Türkiye'ye rakip oldu

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Avrupa Futbol Şampiyonası, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Spor, Haberler

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