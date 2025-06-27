PSV Eindhoven, Ivan Perišic ile 2027'ye Kadar Anlaştı

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Hollanda 1. Futbol Ligi takımı PSV Eindhoven, 36 yaşındaki Hırvat futbolcusu Ivan Perišic'in sözleşmesini 2027 yazına kadar uzattı. Perišic, geçen sezon 39 maçta 16 gol attı.

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden PSV Eindhoven, 36 yaşındaki Hırvat futbolcusu Ivan Perisic'in sözleşmesinin 2027 yazına kadar uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat futbolcunun 2 yıllık yeni sözleşmeye imza attığı belirtildi.

PSV Eindhoven'da geçen sezonda 39 maçta süre bulan 36 yaşındaki oyuncu, 16 gol attı.

Hırvatistan Milli Takımı'nda ise 144 maça çıkan futbolcu, 36 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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