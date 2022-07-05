PSG, Mauricio Pochettino ile yollarını ayırdı! Yeni teknik direktörün açıklanması an meselesi - Haberler

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PSG, Mauricio Pochettino ile yollarını ayırdı! Yeni teknik direktörün açıklanması an meselesi

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Paris Saint-Germain, Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino ile yollarını ayırdı. Fransız devinin yakın zaman içinde yeni teknik direktörleri Christophe Galtier'i açıklaması bekleniyor.

Paris Saint-Germain, büyük umutlarla takımın başına geçen Mauricio Pochettino ile yollarını ayırdı. Bu açıklama resmi hesaplarından duyuruldu. Arjantinli teknik adam PSG'nin başında, 84 maçta 56 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 mağlubiyet elde etti. Tecrübeli, birer kez Fransa Ligue 1, Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası'nı kazandı.

PSG, Mauricio Pochettino ile yollarını ayırdı! Yeni teknik direktörün açıklanması an meselesi

GALTİER GELİYOR

Fransa Ligue 1'de Lille ile şampiyonluk yaşayan ardından da Nice'te oynattığı futbolla beğeni toplayan Christophe Galtier, PSG'nin yeni teknik direktörü olacak. Açıklamanın yakın zamanda yapılması bekleniyor.

PSG, Mauricio Pochettino ile yollarını ayırdı! Yeni teknik direktörün açıklanması an meselesi

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

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