Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

PSG-Lyon maçı protestolar nedeniyle 26 Ekim Pazartesi'ye ertelendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ligue 1'de PSG ile Lyon arasında 25 Ekim Pazar oynanması planlanan maç protestolar nedeniyle ertelendi. Paris Polis Müdürlüğü kararıyla 26 Ekim Pazartesi TSİ 22.30'a alınan mücadele, aynı günkü Ballon d'Or töreni nedeniyle aday PSG futbolcularının törene katılamama riski oluştu.

FRANSA Ligue 1'de Paris Saint-Germain ile Olympique Lyon arasında 25 Ekim Pazar günü oynanması planlanan karşılaşmanın tarihi gerçekleşecek protestolar sebebiyle değiştirildi.

LYON YÖNETİMİ TARAFTARINI GÖTÜRMEME KARARI ALMIŞTI

Maçın erteleme kararı açıklanmadan önce Olympique Lyon yönetimi, Paris'in birçok noktasını tehdit eden protestolardan dolayı taraftarlarını tehlikeye atmak istemedi.

PARİS POLİS MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARAR

Fransa Ligue 1'de 25 Ekim Pazar günü oynanması planlanıp erteleme isteğinde bulunulan Paris Saint-Germain - Olympique Lyon karşılaşması program sıkışıklığından dolayı reddedilmişti. Paris Polis Müdürlüğünün protestolar sebebiyle yayınladığı emir ile erteleme kararı verilen maç 26 Ekim Pazartesi günü TSİ 22.30'da başlayacak.

BALLON D'OR TÖRENİ İLE AYNI GÜN

Ballon d'or töreni ile ertelenen PSG - Olympique Lyon maçı aynı güne denk geldiği için aday olan PSG futbolcuları ödül törenine katılamayabilir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Pendik’te hafriyat kamyonu eczaneye daldı: 7 yaralı

Hafriyat kamyonu eczaneye daldı: 7 yaralı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Birkan Nasuhoğlu’ndan Dilan Çiçek Deniz’e aşk dolu mesaj: Oy kurban olduğum

Birkan Nasuhoğlu’ndan Dilan Çiçek Deniz’e: Oy kurban olduğum
Milli yıldızla aşk yaşayan modelden yürek hoplatan paylaşımlar

Milli yıldızın sevgilisinden olay pozlar!
Buse Terim’den sevgilisiyle romantik konser paylaşımı

Buse Terim sevgilisiyle konserde aşka geldi: Seni bulup...
Dev operasyon! 467 hesap bloke edildi, milyonluk mal varlığına el konuldu

Dev operasyon! 467 hesap ve milyonluk mal varlığına el konuldu
Eyüpsultan'da çalışmayan ışıklar faciaya neden oldu! 4 yaralı

Çalışmayan ışıklar faciaya neden oldu! 4 kişi yaralandı
Hollanda’nın ensesindeyiz! İşte UEFA ülke puanında son durum

Hollanda’nın ensesindeyiz! İşte UEFA ülke puanında son durum
96 yaşındaki TikTok ninesi, 15 milyon takipçisiyle huzurevi masrafını kendisi ödüyor

96 yaşında 15 milyon takipçi! Aylık 12 bin dolarlık faturayı o ödüyor