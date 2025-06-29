PSG, Inter Miami'yi 4-0 Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi

PSG, Inter Miami'yi 4-0 Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Paris Saint-Germain, Lionel Messi'nin takımı Inter Miami'yi 4-0 yenerek çeyrek finale çıkmayı başardı. PSG'nin gollerini Joao Neves, Tomas Agustin Aviles (kendi kalesine) ve Achraf Hakimi kaydetti.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Fransız ekibi Paris Saint-Germain, Lionel Messi'nin forma giydiği Inter Miami'yi 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile Lionel Messi'li Inter Miami, Mercedes-Benz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fransız ekibi, rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. PSG'ye galibiyeti getiren golleri, 6 ve 39. dakikada Joao Neves, 44. dakikada Tomas Agustin Aviles (kendi kalesine) ve 45+3. dakikada Achraf Hakimi attı.

PSG, çeyrek finalde Flamengo - Bayern Münih maçının galibiyle karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı

İşte Donald Trump'ı çileden çıkaran olay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, 19 evi içindeki insanlarla birlikte yıktı! 43 kişi hayatını kaybetti

İsrail 19 evi içindeki insanlarla birlikte yıktı
Macron, İran'da tutuklu Fransızların serbest bırakılmasını istedi

Macron'dan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a kritik telefon!
Ukrayna'ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı

Kamikaze drone, Rus askerini tuvalette yakaladı! Sonrası korkunç
Pakistan'da şiddetli yağışlar can aldı: 38 ölü

Şiddetli yağışlar can aldı: 38 ölü
Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem
İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu

İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu
Yavaş'tan 'Kılıçdaroğlu ile bir daha görüşmem' dediği iddiasına yalanlama

Mansur Yavaş'ı kızdıran iddia: Böyle bir sözüm yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.