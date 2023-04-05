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PSG'den ayrılacağı konuşulan Messi'nin eşi Antonella'dan çocuklarıyla ilgili bomba hamle

Spor Haberleri

Lionel Messi'nin sezon sonunda Paris Saint-Germain'den ayrılacağı konuşulurken, Arjantinli yıldızın eşi Antonella'dan bomba bir hamle geldi. Antonella'nın çocuklarının Paris'teki okulu için gelecek dönem kaydını yenilemediğinin ortaya çıkması, Messi'nin takımdan ayrılacağı iddialarını kuvvetlendirdi.

Paris Saint-Germain tribünlerinin tepki gösterdiği Lionel Messi, sezon sonunda Fransız devine veda etmeye hazırlanıyor.

ÇOCUKLARIN OKUL KAYDINI YENİLEMEDİLER

Arjantinli yıldızın eşi Antonella, çocuklarının Paris'teki okullarının gelecek dönem için olan kayıtlarını yenilemedi. Bu gelişme üzerine Messi ailesinin yeni sezonda Paris'te kalmayacağı iddiaları artık yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

400 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Barcelona cephesi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Messi ile temas halinde olduklarını belirtmiş ve takıma dönmesini istediklerini söylemişti. Öte yandan Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'de Messi için yıllık 400 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda.

PSG'den ayrılacağı konuşulan Messi'nin eşi Antonella'dan çocuklarıyla ilgili bomba hamle

PSG'den ayrılacağı konuşulan Messi'nin eşi Antonella'dan çocuklarıyla ilgili bomba hamle

PSG'den ayrılacağı konuşulan Messi'nin eşi Antonella'dan çocuklarıyla ilgili bomba hamle

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Paris Saint Germain Lionel Messi Spor Haberler

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