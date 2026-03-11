PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı

Paris Saint-Germain Başkanı Nasser El-Khelaifi, İran'da yaşanan savaş nedeniyle Katar'da mahsur kaldı. Bölgedeki hava sahalarının kapanması ve güvenlik önlemlerinin artırılması, seyahat planlarını da etkiledi.

SAVAŞ UÇUŞ TRAFİĞİNİ ETKİLEDİ

Ben Jacobs'ın aktardığı bilgilere göre, İran'daki çatışmalar nedeniyle bazı uçuş rotaları askıya alındı. Bu durum birçok kişinin seyahat planını değiştirirken, PSG Başkanı El-Khelaifi'nin de Katar'dan ayrılmasını zorlaştırdı.

BÖLGEDE GERİLİM SÜRÜYOR

Ortadoğu'da artan gerilim sadece siyasi ve askeri alanı değil, spor dünyasını da etkiliyor. Hava sahalarının kapatılması ve güvenlik tedbirleri nedeniyle bazı spor organizasyonlarının planları da yeniden gözden geçiriliyor.