Profesyonel Bisiklet Sporcusu Metin Ekici Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

BAĞCILAR'da caddede bisikletiyle seyir halinde olan profesyonel sporcu Metin Ekici, motosiklet ile çarpıştı. Yola savrularak ağır yaralanan Ekici, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde Basın Ekspres Caddesi İkitelli mevkiinde meydana geldi. Cadde üzerinde bisikleti ile Başakşehir yönüne giden profesyonel bisiklet sporcusu Metin Ekici, plakası öğrenilemeyen bir motosiklet ile çarpıştı. Kazanın etkisi ile Ekici ve motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ağır yaralandığı anlaşılan Metin Ekici ve ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Profesyonel bisiklet sporcusu Metin Ekici, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yola savrulan motosiklet ve Ekici'nin parçalanan bisikleti olay yerine gelen çekici ile yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.