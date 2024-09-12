Premier Lig'den Süper Lig'e dev transfer! Göztepe, Chelsea'nin yıldız forvetini bitirdi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, İngiltere Premier Lig'in dev takımı Chelsea'nin 21 yaşındaki forveti David Datro Fofana'yı kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İngiliz kulübünün, satın alma opsiyonu 23.5 milyon euro olan Fildişi Sahilli futbolcuyu geri çağırma hakkı bulunuyor.
Transfer döneminin son saatlerine girilirken Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe'den dikkat çeken bir hamle geldi.
CHELSEA'DEN FOFANA'YI KİRALADILAR
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Göztepe, Yunanistan ekibi AEK'ye transferi iptal olan David Datro Fofana'yı kiralamak için kulübü Chelsea ile anlaşma sağladı. Haberde satın alma opsiyonunun 23.5 milyon euro olacağı ifade edilirken, Chelsea'nin 1 Ocak itibarıyla Fofana'yı takıma geri çağırabileceği belirtildi.
FOFANA'NIN RAKAMLARI
12 milyon euro piyasa değeri bulunan 21 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Burnley'de çıktığı 15 maçta 4 gol 1 asist yapmıştı. Fofana'nın, kulübü Chelsea ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.