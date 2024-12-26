Premier Lig'de 45 yıl sonra bir ilk yaşandı

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Enzo Maresca'nın ekibi Chelsea evinde Marco Silva'nın yönetimindeki Fulham'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuç, 45 yıl sonra bir ilke neden oldu.

FULHAM'DAN 45 YIL SONRA İLK GALİBİYET

Stamford Bridge'de oynanan maçta Chelsea'nin golünü 16. dakikada Cole Palmer atarken, Fulham'a galibiyeti getiren golleri 82. dakikada Harry Wilson ve 90+5'te Rodrigo Muniz kaydetti. Maçı 2-1 kazanan Fulham, 45 yıl aradan sonra Chelsea'yi deplasmanda mağlup etti. Fulham son olarak 1979 yılında Chelsea'yi deplasmanda mağlup etmişti.

CHELSEA'NİN 9 MAÇLIK SERİSİ BİTTİ

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste ikinci beraberliğini alan ve 9 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Chelsea 35 puanla 2. sırada yer alırken, puanını 28'e çıkartan Fulham 8. sıraya yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Fulham evinde Bournemouth'u ağırlarken, Chelsea deplasmanda Ipswich Town ile karşılaşacak.