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Premier Lig'de 45 yıl sonra bir ilk yaşandı

Premier Lig'de 45 yıl sonra bir ilk yaşandı
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Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Fulham'a 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 kaybetti. Bu sonuçla Maviler'in 9 maçlık yenilmezlik serisi son bulurken, konuk takım ise rakibini 45 yıl sonra deplasmanda yenmeyi başardı. Fulham son olarak 1979 yılında Chelsea'yi deplasmanda mağlup etmişti.

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Enzo Maresca'nın ekibi Chelsea evinde Marco Silva'nın yönetimindeki Fulham'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuç, 45 yıl sonra bir ilke neden oldu.

FULHAM'DAN 45 YIL SONRA İLK GALİBİYET

Stamford Bridge'de oynanan maçta Chelsea'nin golünü 16. dakikada Cole Palmer atarken, Fulham'a galibiyeti getiren golleri 82. dakikada Harry Wilson ve 90+5'te Rodrigo Muniz kaydetti. Maçı 2-1 kazanan Fulham, 45 yıl aradan sonra Chelsea'yi deplasmanda mağlup etti. Fulham son olarak 1979 yılında Chelsea'yi deplasmanda mağlup etmişti.

Premier Lig'de 45 yıl sonra bir ilk yaşandı

CHELSEA'NİN 9 MAÇLIK SERİSİ BİTTİ

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste ikinci beraberliğini alan ve 9 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Chelsea 35 puanla 2. sırada yer alırken, puanını 28'e çıkartan Fulham 8. sıraya yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Fulham evinde Bournemouth'u ağırlarken, Chelsea deplasmanda Ipswich Town ile karşılaşacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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