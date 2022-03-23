Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos: "Türkiye'nin birçok ülkede oynayan futbolcusu var. Çok kaliteli ve agresif bir yapıya sahipler." - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos: "Türkiye'nin birçok ülkede oynayan futbolcusu var. Çok kaliteli ve agresif bir yapıya sahipler."

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos:

Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos: "Türkiye'nin birçok ülkede oynayan futbolcusu var. Çok kaliteli ve agresif bir yapıya sahipler.

Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos: " Türkiye'nin birçok ülkede oynayan futbolcusu var. Çok kaliteli ve agresif bir yapıya sahipler." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Fernando Santos, Portekiz, Türkiye, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title