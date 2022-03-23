Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos: "Türkiye'nin birçok ülkede oynayan futbolcusu var. Çok kaliteli ve agresif bir yapıya sahipler."
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos: "Türkiye'nin birçok ülkede oynayan futbolcusu var. Çok kaliteli ve agresif bir yapıya sahipler.
Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos: " Türkiye'nin birçok ülkede oynayan futbolcusu var. Çok kaliteli ve agresif bir yapıya sahipler." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor