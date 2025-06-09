Portekiz, Penaltılarla UEFA Uluslar Ligi Şampiyonu Oldu

Portekiz, Penaltılarla UEFA Uluslar Ligi Şampiyonu Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya ile oynanan final mücadelesinde Portekiz, normal ve uzatma sürelerinin ardından penaltı atışlarıyla rakibini 5-3 mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi'ni kazandı.

İSTANBUL, -UEFA Uluslar Ligi'nin en büyüğünü belirlemek için Portekiz ve İspanya'yı karşı karşıya getiren final maçının galibi penaltı atışlarıyla Portekiz oldu.

Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da Sandro Scharer'n düdük çaldığı maçın ilk golünü 21'inci dakikada Martin Zubimendi attı ve İspanya'yı 1-0 öne geçirdi.

26'ncı dakikada sahneye çıkan Nuno Mendes maça eşitliği getiren golü attı.

İlk yarının son dakikasında fileleri havalandıran Mikel Oyarzabal skoru 2-1 yaptı ve yeniden İspanya'yı öne geçirdi.

Maçın 60'ıncı dakikasında ise Portekiz'in 40 yaşındaki yıldızı Cristiano Ronaldo maça eşitliği getiren golü attı: 2-2.

90 dakikada başka gol olmayınca maç uzatmalara gitti.

İlk uzatma dakikalarından gol olmayınca 2'nci uzatmalara geçildi. Bu süre içerisinde de gol olmayınca penaltı atışları yapldı.

Penaltı atışları sonunda rakibini 5-3 mağlup eden Portekiz kupanın sahibi olmayı başardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
ABD'de 20 kişiyi taşıyan uçak yere çakıldı

ABD'de bir uçak kazası daha! Çok sayıda yaralı var
Gazze'ye yardım götüren gemiye İsrail'den ambargo! İnterneti kararttılar

Gazze'ye yardım götüren gemi için İsrail'den yeni hamle
ABD'de çatışmalar şiddetlendi, Trump'ın emriyle asker sokağa indi

ABD'de çatışmalar şiddetlendi, Trump'ın emriyle asker sokağa indi
Merkez Bankası kritik ipucunu verdi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam

Kritik ipucu verildi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı

İki kez kalbi duran Nihal Candan'ın son görüntüsü korkuttu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Inter'de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti

Inter'de beklenen ayrılık gerçekleşti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İlayda Alişan ve Oğulcan Engin Bodrum'da aşka geldi

Ünlü çift Bodrum'da romantik anlar yaşadı!
Ukrayna teslim almaya gelmedi, binlerce askerin cesedi tırlarda kaldı

Savaşın acı yüzü! Binlerce ceset soğutuculu tırlarda bekletiliyor
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu

Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu
Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi

Yeşilçam'ın efsanesi tarlaya girdi, hasadı başlattı
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama: Hastaneye geldiği ana göre çok daha iyidir

Resmi açıklama geldi! İşte Ferdi Zeyrek'in son durumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.