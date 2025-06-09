Portekiz, Penaltılarla UEFA Uluslar Ligi Şampiyonu Oldu

İSTANBUL, -UEFA Uluslar Ligi'nin en büyüğünü belirlemek için Portekiz ve İspanya'yı karşı karşıya getiren final maçının galibi penaltı atışlarıyla Portekiz oldu.

Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da Sandro Scharer'n düdük çaldığı maçın ilk golünü 21'inci dakikada Martin Zubimendi attı ve İspanya'yı 1-0 öne geçirdi.

26'ncı dakikada sahneye çıkan Nuno Mendes maça eşitliği getiren golü attı.

İlk yarının son dakikasında fileleri havalandıran Mikel Oyarzabal skoru 2-1 yaptı ve yeniden İspanya'yı öne geçirdi.

Maçın 60'ıncı dakikasında ise Portekiz'in 40 yaşındaki yıldızı Cristiano Ronaldo maça eşitliği getiren golü attı: 2-2.

90 dakikada başka gol olmayınca maç uzatmalara gitti.

İlk uzatma dakikalarından gol olmayınca 2'nci uzatmalara geçildi. Bu süre içerisinde de gol olmayınca penaltı atışları yapldı.

Penaltı atışları sonunda rakibini 5-3 mağlup eden Portekiz kupanın sahibi olmayı başardı.