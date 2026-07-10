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Jorge Jesus, Portekiz'in yeni teknik direktörü oldu

Jorge Jesus, Portekiz'in yeni teknik direktörü oldu
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Portekiz Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası'nda İspanya'ya elendikten sonra Roberto Martinez'in yerine Jorge Jesus'u milli takımın başına getirdi. Jesus daha önce Al-Nassr ve Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

Portekiz Futbol Federasyonu, milli takımın başına Jorge Jesus'u getirdiklerini açıkladı.

2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda İspanya'ya elenerek turnuvaya veda eden Portekiz'te, teknik direktör Roberto Martinez görevden alınırken, Portekiz Futbol Federasyonu boşalan koltuğa Jorge Jesus'un getirildiği bildirildi.

Geçtiğimiz sezon Cristiano Ronaldo'nun da forma giydiği Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr'ı çalıştıran Jorge Jesus, takımını şampiyonluğa taşıdı. AFC Şampiyonlar Ligi 2'de Al-Nassr'ı finale kadar çıkaran Portekizli teknik adam, Japon ekibi Gamba Osaka'ya mağlup olarak turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

Jorge Jesus Fenerbahçe ile kupa kazandı

Portekizli teknik adam, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini üstlendi. Sarı-lacivertli takımla Türkiye Kupası'nı kaldıran Jesus, takımın başında 53 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 36 galibiyet ve 10 beraberlik alırken 7 kez mağlubiyet yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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