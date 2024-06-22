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Portekiz karşısında dağıldık resmen! Savunmamızın yaptığı hata öyle böyle değil

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Türkiye, Portekiz ile karşı karşıya geldi. Maçın 29. dakikasında yaşanan anlaşmazlık sonucu Portekiz skoru 2-0'a taşıdı. Samet Akaydin'in geri pası, kalesini terk eden Altay Bayındır'ı aştı ve gol oldu. Bu golle birlikte Milli takım, maçta 2-0 geriye düştü.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Türkiye, Portekiz ile karşılaştı. 29. dakikada Samet Akaydin ile Altay Bayındır arasındaki anlaşmazlık sonrası Portekiz skoru 2-0'a getirdi.

SAMET VE ALTAY ANLAŞAMADI SKOR 2-0 OLDU

29. dakikada savunmanın arkasına atılan pası Samet Akaydin karşıladı. Samet, geri pasla topu kaleci Altay Bayındır'a kazandırmak istedi. Top, kalesini terk eden Altay'ı geçti ve çizgiyi geçti. Milli takım, bu golle 2-0 geriye düştü.

İşte o pozisyon;

Portekiz karşısında dağıldık resmen! Savunmamızın yaptığı hata öyle böyle değil

Portekiz karşısında dağıldık resmen! Savunmamızın yaptığı hata öyle böyle değil

Kaynak: Haberler.com / Spor

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