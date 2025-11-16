Portekiz, 9-1'lik tarihi skorla Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi
Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun cezası nedeniyle forma giyemediği karşılaşmada Ermenistan'ı 9-1 yenerek Dünya Kupası bileti almayı garantiledi. Cristiano Ronaldo önümüzdeki yaz 6. kez Dünya Kupasına katılacak.
- Portekiz, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu 6. hafta maçında Ermenistan'ı 9-1 yendi.
- Portekiz, bu galibiyetle 13 puan toplayarak grubunu lider tamamladı ve Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.
- Cristiano Ronaldo, 6. kez Dünya Kupası'na katılacak.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu 6. hafta maçında Portekiz ile Ermenistan karşı karşıya geldi. Dragao Stadı'nda oynanan maçı Portekiz, 9-1'lik skorla kazandı.
9-1'LİK TARİHİ SKOR
Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada, 28. dakikada Gonçalo Ramos, Renato Veiga, 30, 41 ve 81. dakikada Joao Neves, 45+3, 51 ve 72. dakikada Bruno Fernandes ve 90+2'de Francisco Conceiçao kaydetti. Ermenistan'ın tek golü Eduard Spertsyan'dan geldi.
PORTEKİZ DÜNYA KUPASI'NA GİTTİ
Bu sonuçla birlikte Portekiz, 13 puana ulaştı ve grubunu lider bitirerek Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi. Ermenistan ise 3 puanla son sırada yer aldı.
RONALDO 6. KEZ DÜNYA KUPASI'NDA
Kırmızı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyen Cristiano Ronaldo, önümüzdeki yaz 6. kez Dünya Kupasına gidecek.