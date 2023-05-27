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Polisgücü'nün Sultanları, Clydesdale Western takımını 1-0 yendi

Polisgücü'nün Sultanları, Clydesdale Western takımını 1-0 yendi

Spor Haberleri

İskoçya'nın Clydesdale Western takımıyla karşılaşan Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımı rakibini 1-0 yendi. Alanya'da düzenlenecek EuroHockey Club Challenge I'de Türkiye'yi temsil edecek olan takımın ikinci maçını kazanmasıyla başkan Mehmet Kaplan gururunu ifade etti.

İskoçya'nın Clydesdale Western takımıyla karşılaşan Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımı rakibini 1-0 yendi.

Alanya'da 26-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde oynanacak olan EuroHockey Club Challenge I'de Türkiye'yi temsil edecek olan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Kadın Hokey Takımı şampiyonadaki ikinci maçını İskoçya'nın Clydesdale Western karşısında 1-0'lık skorla kazandı. Takımı Alanya'da yalnız bırakmayan Başkan Mehmet Kaplan zorlu geçen maçta kazanan taraf olmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bugün EuroHockey Club Challenge I'de İskoçya'nın şampiyon takımı olan Clydesdale Western ile karşılaştık. Güçlü rakibimiz karşısında takımımız 1-0'lık skorla sahadan galip ayrılan taraf oldu. Sultanlarımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum. Hokeyin Sultanları şampiyonluk kupasını Türkiye'ye bir kez daha kazandırma sözü verdi. Bu sözümüzü inşallah tutacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gaziantep Türkiye Alanya Spor Haberler

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